Daheim in Stegersbach: Vordenken für die Kleinsten

Als einzige Ortschaft im Bezirk Güssing freut man sich in Stegersbach über regen Zuzug. „Es kommt öfter vor, dass es Touristen, die von überall kommen, hier bei uns einfach so gut gefällt und sie beschließen, herzuziehen.

Und vor allem Eltern schätzen es, dass sie für ihre Kinder, angefangen vom Kindergarten bis zu hervorragenden weiterführenden Schulen wie der BHAK/BHAS Stegersbach alles versammelt an einem Ort vorfinden.“, erklärt Bürgermeister Jürgen Dolesch und freut sich natürlich über diese Tatsache. Die Bevölkerungsstatistik und die Zahl der Wohnbauprojekte sprechen jedenfalls für sich: Stegersbach ist lebenswert.

14 Prozent Zuwachs in den letzten 20 Jahren

Ein Auszug aus der Statistik der Bezirkshauptmannschaft unterstreicht die Zusammenfassung des Bürgermeisters. Von 2002 bis 2022 verzeichnete die 2.500-Seelen-Gemeinde einen Zuwachs von 14 Prozent.

Daher wird weiterer, dringend benötigter Wohnraum geschaffen. Aktuell befinden sind weitere Wohnungs- bzw. Siedlungsprojekte in der Bauphase, einige andere sind gerade in Planung.

Acht weitere Reihenhäuser sollen am Hotterweg noch gebaut werden.

Foto: Schaubild: OSG

So wird derzeit an den elf OSG-Wohnungen direkt beim Blaulichtzentrum gearbeitet, die mit April/Mai übergeben werden sollen.

In der Meierhofgasse entsteht nach den Plänen vom Architektenbüro Peischl & Partner mit dem „Green Village“ eine nachhaltige Wohnsiedlung, bestehend aus acht Kleinwohnungen. Die Bauarbeiten haben Mitte April gestartet.

In der Neudauerstraße entstehen zwei Doppelhäuser, in der Herrengasse und der Pflegersiedlung je ein weiteres Wohnprojekt.

Nachdem am Hotterweg bereits zehn Reihenhäuser in Arbeit sind, wird wegen hoher Nachfrage in Kürze mit dem Bau weiterer acht Häuser in der gleichen Gasse gestartet.