Von Juni bis September 2018 bietet der Tourismusverband und die Stadt Güssing an acht fixen Terminen historische Stadtführungen beziehungsweise Führungen an den Güssinger Teichen mit professionellen Guides an.

Teichführung jeden 1. Samstag im Monat

Die Güssinger Teiche sind als Wasservogel-Brutplatz von nationaler Bedeutung und zählen zu den wichtigsten Rastplätzen am Nord-Süd-Zugweg für Wasservögel. Nachweislich 300 Pflanzenarten und 250 Vogelarten können erforscht und beobachtet werden. Mit Joachim Tajmel begleitet ein profunder Kenner der Güssing Teiche jeden ersten Samstag im Monat interessierte Personen auf dem fünf Kilometer langen Lehrpfad durch das Ramsar-Gebiet der Güssinger Teiche.

Stadtführung jeden 3. Samstag im Monat

Ein wandelndes Lexikon der Geschichte des Südburgenlandes und der Stadt Güssing ist Stadthistoriker Karl-Heinz Gober. Die an historischen Schätzen reiche Güssinger Innenstadt kann man im Sommer an jedem dritten Samstag gemeinsam unter der Führung von Karl-Heinz Gober kennenlernen. Der Rundgang führt vom Rathaus (ehemalige Synagoge) über den Scheibelturm, Jakobikirche, Clusiusplatz, Kastell Batthyány und die Basilika zurück zum Ausgangspunkt am Hauptplatz.

Die Termine im Sommer 2018

Wanderung Güssinger Fischteiche/Ramsar Schutzgebiet

Vier Termine: Samstag, 9. Juni, 7. Juli, 11. August und 8. September, jeweils von 9 bis 11 Uhr, Start und Ziel am Parkplatz des Freibades Historischer

Stadtrundgang

Vier Termine: Samstag, 16. Juni, 21. Juli, 18. August und 15. September, von 9 bis 11 Uhr, Start und Ziel beim Tourismusbüro/Rathaus am Hauptplatz

Preise pro Person/pro Führung 8 Euro, Kinder bis 14 Jahren kostenlos

Für die Führungen braucht es keine Mindestteilnehmeranzahl, sie werden garantiert durchgeführt – nur bei Schlechtwetter werden die Führungen abgesagt.

Neues Angebot im Sommer. Joachim Tajmel wird jeden ersten Samstag im Monat eine Tour durchs Ramsar Gebiet der Fischteiche führen, Karl-Heinz Gober lädt jeden dritten Samstag zu einer Stadtführung. Für Tourismusobmann Gilbert Lang, Bürgermeister Vinzenz Knor und Tourismus-Geschäftsführer Harald Popopfsits sind die Führungen eine Erweiterung des Angebotes in der Stadt. | zVg/Archiv

80 Jahre Kanzlei Baldauf - Rechtsanwaltskanzlei Güssing

Die Kanzlei von Dr. Karl Baldauf ist Ihre erste Anlaufstelle bei sämtlichen Rechtsgebieten und punktet mit langjähriger Erfahrung bei jedem einzelnen Mitarbeiter.

Im Frühjahr 1938 wurde Dr. Karl Baldauf senior in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen. Ende des Zweiten Weltkrieges begann er mit seiner Tätigkeit in Güssing. Er führte die Kanzlei bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1983, die danach von seinem gleichnamigen Sohn übernommen wurde. Mehrere Jahre wurde parallel eine Kanzlei in Jennersdorf geführt und in der Folge jahrelang Sprechtage in Jennersdorf eingerichtet. Die Klienten wurden schon immer in sämtlichen Rechtsangelegenheiten kostenlos beraten.

Das soziale Engagement ist auch dadurch dokumentiert, dass in verschiedenen Vereinen Tätigkeiten ausgeübt worden sind. Dr. Karl Baldauf sen. war jahrelang Obmann des Güssinger Fußballvereines und Kurator der Evangelischen Pfarrgemeinde in Güssing. Dr. Karl Baldauf „jun“ ist mehr als zwei Jahrzehnte Obmann des Basketballvereines Blackbirds und fast ebenso lange Vizepräsident des Burgenländischen Basketballverbandes. Er war auch Kuratorstellvertreter der Evangelischen Pfarrgemeinde in Güssing und ist Kurator des Vereines der Freunde des Freilichtmuseums Gerersdorf b.G. Der Höhepunkt der Karriere von Dr. Karl Baldauf sen. war sein 80. Geburtstag, bei dem der damalige Justizminister Egmont Foregger anwesend war.

Erfahrene Mitarbeiter in der Kanzlei Baldauf

Die Rechtsanwaltskanzlei legt Wert auf Kontinuität bei den Angestellten. Fast alle sind länger als dreißig Jahre in der Kanzlei tätig. Die Kanzlei berät in sämtlichen Rechtsgebieten mit den Schwerpunkten Familienrecht, Erbrecht inkl. Verlassenschaften, Vertragsrecht, Verkehrsrecht, Schadenersatz und Gewährleistung. Die Kanzlei Baldauf bedankt sich bei sämtlichen Klientinnen und Klienten für die langjährige Treue und bietet auch in Zukunft ihre gewohnten Dienste an.

Innovativ - Solartechnik für Güssings Straßen

Solartechnik für die Güssinger Straßenbeleuchtung – eine Investition, die sich rechnet: Umweltfreundliche Technologie lädt sich zu 100 Prozent mit Sonnenenergie auf.

Die Stadt Güssing möchte in Zukunft noch mehr Geld und Energie sparen und vor allem bei exponierten Wegen und Straßen SOLARIS-Straßenleuchten verwenden. Bürgermeister Vinzenz Knor: „Die SOLARIS-Straßenlaternen sind von höchster Qualität und im Vergleich auch günstig in der Anschaffung. Aber der größte Vorteil ist, dass auf der einen Seite keine Grabungsarbeiten und Zuleitungsarbeiten anfallen und auf der anderen Seite auch keine Stromkosten von der Stadt Güssing zu bezahlen sind. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der Umweltgedanke, denn der Akku wird zu 100 Prozent von Sonnenenergie gespeist. Der Akku hat eine Lebensdauer von acht bis zehn Jahren und wird nicht nur bei Sonnenlicht, sondern auch bei Bewölkung geladen, sodass eine Jahresleuchtdauer von rund 4.200 Stunden gewährleistet ist.“

Stadtchef Vinzenz Knor, Stadtamtsleiter Gustav Glatter und Stadttechniker Alexander Gulyas sind mit den ersten Testergebnissen der SOLARIS-Straßenleuchten zufrieden. | zVg

Stadttechniker Alexander Gulyas ist mit der Leistung der ersten LED-Solar-Straßenleuchten zufrieden, die Leuchtleistung stimmt. Amtsleiter Gustav Glatter bereitet bereits eine Präsentation vor, zu der alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf eingeladen werden. Neben dem EEE und dem Technikum Güssing wird mit den SOLARIS-Straßenleuchten eine weitere umweltfreundliche Technologie umgesetzt. „Wir sind bereits zur innovativsten Gemeinde Österreichs gewählt worden und haben zahlreiche nationale und internationale Solarenergie-Auszeichnungen erhalten. Mit den SOLARIS-Straßenleuchten wird ein weiterer Schritt gesetzt, damit Güssing auch in Zukunft als Stadt der erneuerbaren Energie angesehen wird“, ist Bürgermeister Vinzenz Knor überzeugt.

Güssing als Festivalhochburg: Diese Highlights erwarten Sie

Szene aus Shakespeares´s „Ein Sommernachtstraum“ ©Erwin Muik | BVZ, Szene aus Shakespeares´s „Ein Sommernachtstraum“ ©Erwin Muik

Klassiker Kultursommer spielt „Weekend im Paradies“,Burgspiele laden zu „Die lustigen Weiber von Windsor“ und Musical Güssing präsentiert „Saturday Night Fever“.

Kultursommer: Den Auftakt des Festivalspielsommers in Güssing macht auch heuer, wie jedes Jahr, der Kultursommer. Um mit heiteren Stücken weiter in der Erfolgsspur zu bleiben, hat dich Intendant Frank Hoffmann entschlossen 2018 den Lach-Schlager „Weekend im Paradies“ von Franz Arnold und Ernst Bach auf der Burg zu präsentieren. Diese herausragende Komödie des stückeschreibenden Tandems Arnold & Bach beinhaltet alles, was man in diesem Genre erwarten darf. Wortwitz, überraschende Wendungen, grandiose Situationskomik und als „Drüberstreuer“: Doppelmoral im Politiker-Millieu - mit unvorhergesehenem Ausgang. Alles in allem: Ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln unseres verehrten Publikums.

Schöne Künste vor schöner Kulisse ©Rainer Riedl | BVZ, Schöne Künste vor schöner Kulisse ©Rainer Riedl

25 Jahre Burgspiele Güssing

Frank Hoffmann, Intendant Güssinger Kultursommer | BVZ

Burgspiele:

Was vor 25 Jahren als Begleitprogramm zu den Ausstellungen auf der Burg Güssing begann, entwickelte sich zu einer kulturtouristischen Institution in Güssing. Die Burgspiele sind aus dem Kulturleben seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Sabine James, Mitwirkende der ersten Stunde, ist als Künstlerin auf der ganzenWelt unterwegs und hat seit mehr als fünf Jahren die künstlerische Leitung der Burgspiele inne.

Sabine James, Intendantin Burgspiele Güssing | BVZ

Zum 25-Jahr-Jubiläum bringt das Ensemble einen Klassiker: „Die lustigen Weiber von Windsor“! Und mehr noch: Mit einer eigenen Fassung „Ein kleiner Sommernachtstraum“ nach William Shakespeare, sollen auch die Kinder behutsam an die große Weltliteratur hernageführt werden.

Disco-Feeling beim „Saturday Night Fever“ | BVZ, ©Rainer Riedl

Musical Güssing: Von der Leinwand kommt der Riesenerfolg nun als Musical nach Güssing. „Saturday Night Fever“: Live-Musik, Tanz und Show mit dem Ensemble Musical Güssing - prickelnd, spektakulär und so hitverdächtig wie die Songs der Bee Gees. Der Film prägte eine ganze Generation und löste weltweit eine Discowelle aus. Die Musik ist unsterblich und John Travolta wurde über Nacht zum Superstar. Die Hits wie „You Should Be Dancing“, „Night Fever“ und „How Deep is Your Love“ brachten die Bee Gees in die Hall of Fame.

Tickets als Geschenkidee

Frontalangriff auf die Lachmuskeln - beim Kultursommer ©Rainer Riedl | Rainer Riedl, Frontalangriff auf die Lachmuskeln - beim Kultursommer ©Rainer Riedl

Beschenken Sie Freunde und Familie mit Eintrittsgutscheinen für die kulturellen Highlights in Güssing! Termine und Details finden Sie in der Güssinger BVZ.

Marianne Resetarits, Intendantin Musical Güssing | BVZ

Saniert und Erweitert - Bezirksgericht neu wurde eröffnet

Ende April wurde das umfangreich sanierte Bezirksgericht Güssing in feierlichem Rahmen wiedereröffnet. Raumnot wurde gelindert, Atmosphäre verbessert.

Feierliche Wiedereröffnung. Das Bezirksgericht Güssing wurde modernisiert und erweitert, Ende April wurde es in neuem Glanz feierlich eröffnet. | BVZ, zVg

Ende April wurde das umfangreich sanierte Bezirksgericht Güssing wiedereröffnet. Mit 1. Jänner 2018 erfolgte die Zusammenlegung der Bezirksgerichte Güssing und Jennersdorf, weshalb das Gerichtsgebäude in Güssing erweitert und angepasst wurde. Durch die Modernisierung konnten die bestehende Raumnot gemildert und eine ansprechende Atmosphäre für die Gerichtsbediensteten und die Besucher geschaffen werden.

Im Zuge des Bauprojektes wurde das Dachgeschoss ausgebaut, um zusätzliche Büros und eine Teeküche zu schaffen. Weiters erhielt das Bezirksgericht eine neue EDV-Ausstattung sowie eine Zutrittsschleuse, die den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Generalsekretär Christian Pilnacek gratulierte in Vertretung von Bundesminister Josef Moser: „Ich bin überzeugt, dass eine bürgernahe und transparente Justiz nach außen hin sichtbar sein muss. Das ist mit der Sanierung eindeutig gelungen.“ Nicht nur für die Bediensteten des Gerichts, sondern auch für die Besucher sei eine freundliche und bürgernahe Atmosphäre geschaffen worden. „Mit dem sanierten und ausgebauten Gebäude ermöglichen wir optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, die somit auch der Bevölkerung zu Gute kommen“, freut sich der Generalsekretär.

In ihrer Eröffnungsrede begrüßte die Vorsteherin des Bezirksgerichtes, Claudia Prónay, die Gäste, betonte den erfolgreichen Abschluss der Gerichtszusammenlegung und bedankte sich insbesondere bei allen Mitarbeitern. Auch der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien, Gerhard Jelinek, betonte die engagierte Umsetzung des Bauprojekts und gratulierte zur Eröffnung.

Bürgermeister Vinzenz Knor freute sich über die gut gelungenen Baumaßnahmen und bescherte dem Bezirksgericht auch ein „Eröffnungsgeschenk“, in dem er ankündigte, dass der Parkplatz Gartengasse adäquat gestaltet wird. Landesrätin Verena Dunst wünschte dem Bezirksgericht viel Erfolg und erinnerte an die Bedeutung solcher Standorte für den ländlichen Bereich. Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der Austrian Real Estate GbmH, übergab den Schlüssel zur Inbetriebnahme: „Das Justizministerium ist mit rund 212.000 Quadratmeter Mietvertragsfläche einer der größten Kunden der ARE Austrian Real Estate. Wir freuen uns, mit der Sanierung und Erweiterung des Bezirksgerichts die räumlichen Voraussetzungen für den Zusammenschluss der Gerichtsstandorte geschaffen zu haben. Das Amtshaus bietet nun moderne Arbeitsbedingungen für die vielfältigen, herausfordernden Aufgaben der Justiz.“