Der 28. Oktober steht ganz im Zeichen des 150. Geburtstages des Seligen Ladislaus Batthyány-Strattmann, der im Jahr 1931 verstorben ist. Der Reliquienschrein des einzigen Seligen des Burgenlandes befindet sich in der Basilika Güssing und ist immer wieder Ziel von Pilgern und Wallfahrern aus aller Welt, besonders aus Ungarn. Die Basilika am Fuße der Burg liegt direkt an der „Schlösserstraße“, ein gemeinsames Interreg-Projekt zwischen Österreich und Slowenien. „In Zukunft sollen auch ungarische Burgen und Schlösser Teil der „Schlösserstraße“ werden, der Selige Ladislaus könnte da eine große, verbindende Funktion einnehmen“, erklärt Burgmanager Gilbert Lang. Zu Ehren des Seligen Ladislaus Batthyány-Strattmann, der am 28. Oktober 1870 im ungarischen Dunakiliti geboren ist und mit seiner Familie 1876 nach Kittsee kam und dort ein Spital gründete, welches bis heute als Landeskrankenhaus des Burgenlandes fortgeführt wird, wurden in Vorbereitung der Feierlichkeiten zu „100 Jahre Burgenland“ Seligen-Gedenkmessen in Österreich und Ungarn Festmessen abgehalten:

Am 25. Oktober von Pfarrer Gyula Berkes im Geburtsort im Beisein der Gemeindevertretung und Ladislaus E. Batthyány-Strattmann in Begleitung seines Bruders, und am 28. Oktober in der Basilika, zelebriert von Pater Anton Bruck, ebenfalls im Beisein des Familienoberhauptes Ladislaus E. Batthyany-Strattmann, der Gemeindevertretung und der Burg- und Klosterstiftung. Dunakilitis Bürgermeisterin Andor Tamásné Kovács hat aus diesem Anlass auch Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor in einem Brief informiert, dass das ungarische Bundesdenkmalamt beschlossen hat, das „Batthyány-Erbe“ auf die Denkmalliste des Komitates Györ-Moson-Sopron aufzunehmen. Dies bedeutet, dass das Vermächtnis nun als eines der wichtigsten Werte des Komitates anerkannt wurde. „Zukünftig sind grenzüberschreitende Aktivitäten zwischen Güssing und Dunakilit — mit der Burg- und Klosterstiftung — auf jeden Fall geplant“, erklärt Gilbert Lang.