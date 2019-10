Die 8b hat gemeinsam mit ihrer Klassenvorständin Sylvia Sammer beschlossen, der Umwelt etwas Gutes zu tun. Nachdem es in der Klasse schon viele Führerscheinbesitzer gibt, verzichten sie in diesem Schuljahr so oft es geht auf das Auto und kommen stattdessen öffentlich (mit dem Bus) oder mit dem Fahrrad zur Schule. Die so gesammelten Kilometer werden gezählt und in erspartes Geld umgelegt. Für diesen Betrag werden die Schüler im Frühling in Kooperation mit der Stadtgemeinde Güssing Bäume kaufen und diese dann gemeinsam im Stadtgebiet pflanzen. So wollen sie den persönlichen CO2-Abdruck verkleinern und gleichzeitig das Klima in unserer Stadt verbessern.