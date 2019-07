Neuerrichtung! Nachdem der alte Kinderspielplatz ausgedient hat, sorgen nun neue Geräte und ein gemütliches Ambiente für garantierten Freizeitspaß bei den jüngsten Heugrablern.

Gemeinde Heugraben

Alle Stückln“ spielt der neue Kinderspielplatz in Heugraben. Schaukeln, Klettergerüste, Balancierbalken und eine 25 Meter lange Seilbahn, mit der die Kids ab in die Lüfte schweben können, sind die neuen Highlights. Der Zahn der Zeit hatte an den alten Spielgeräten genagt und hatte deutliche Spuren hinterlassen. „Der bestehende Spielplatz ist nun mehr und mehr in die Jahre gekommen und war für den TÜV auch nicht mehr als Spielplatz geeignet“, weiß Bürgermeister Mario Faustner.

Gemeinde Heugraben Ab in die Lüfte. Die rund 25 Meter lange Seilbahn ist eines der größten Highlights am neuen Spielplatz in Heugraben.

Deshalb hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Spielplatz komplett zu erneuern, und ihn im Zuge dessen auch gleich zu erweitern. „Bei der Auswahl des Lieferanten haben wir uns für die Firma Realto entschieden, damit die Wertschöpfung in unserer Region bleibt“, erklärt Faustner. Nun haben die Kinder eine riesige Auswahl:

Es gibt zum Beispiel eine 25 Meter lange Seilbahn, eine Spielturmkombination mit Rutsche und Netztunnel, eine Kombination mit Nest- und Brettschaukel, eine sternförmige Balancierkombination, eine Kletternetzpyramide, eine Balkenwippe, eine Federwippe und einen Balancierbalken. Und für die Eltern steht ein Tisch mit zwei Bänken zum Verweilen bereit.

Gemeinde Heugraben Die Kletternetz-Pyramide steht vor allem bei den Heugrabler „Spidermans“ hoch im Kurs.

„Die gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten inklusive der Baggerarbeiten und dem Fallschutz belaufen sich auf rund 30.000 Euro“, erklärt Bürgermeister Mario Faustner.

Offiziell wird der Spielplatz im kommenden Jahr mit einem Kindergartenfest eröffnet. „Die Eröffnung heuer, ist aufgrund des schlechten Wetters am eigentlichen Termin, leider ins Wasser gefallen“, erklärt Faustner.

„Bei der Auswahl des Lieferanten haben wir uns für die Firma ReALTO entschieden, damit die Wertschöpfung in unserer Region bleibt.“ Bürgermeister Mario Faustner

Neue Geräte