Kukmirn stellt sich vor.

In den vergangenen Wochen hat sich in unserer Gemeinde sehr viel getan, was für die Zukunft sehr interessant und wichtig ist. Dazu zählt auch der komplette Umbau des ehemaligen Familienunternehmens Hotel und Brennerei Lagler. Das Hotel Lagler war jahrzehntelang ein Leitbetrieb und hat auch zum Bekanntheitsgrad unserer Gemeinde beigetragen, weshalb es mir als Bürgermeister stets ein großes Anliegen war, dieses Unternehmen nicht zu verlieren. Dazu habe ich mit den Verantwortlichen der WIBUG laufend unzählige Gespräche geführt und auch bei der Suche nach einem eventuellen neuen Investor beigetragen. Mit Josef Puchas konnte nun ein Investor gefunden werden, der zugleich ein touristischer Fachmann ist. Damit ist die Zukunft und eine positive Weiterentwicklung dieses wichtigen touristischen Standorts in unserer Gemeinde und im Südburgenland gesichert. Puchas Wunsch wäre es, ein wahrliches Leuchtturm-Projekt zu realisieren.

Für die Marktgemeinde Kukmirn ist es auch wichtig, dass ein Lebenswerk eines Visionärs, wie Kurt Lagler es war, weitergeführt werden kann. Als Bürgermeister hoffe ich sehr, dass auch die Gemeinderäte aller politischen Fraktionen an einem Strang ziehen und natürlich positiv hinter diesem Projekt stehen. Ich glaube auch, dass es durch das Zustandekommen dieses Projekts gelungen ist, zu einer erträglichen finanziellen Lösung zwischen WIBUG und Gemeinde zu kommen.

Ich bin voller Zuversicht, dass ein Vollprofi wie Josef Puchas, welcher laufend mit seinen anderen beiden Hotels beweist, dass er sein Geschäft versteht, seine Ideen und Illusionen auch in Kukmirn verwirklichen wird. Unter diesen Voraussetzungen, davon bin ich überzeugt, wird viel Wertschöpfung in der Region und besonders in unserer Gemeinde bleiben.