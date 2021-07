An weiteren vier Stellen wird es in Mühlgraben 50er-Bodenmarkierungen geben. „Wir haben gemerkt, dass das sinnvoll ist“, so Bürgermeister Fabio Halb. Weiters werden flächendeckend größere Teile neu asphaltiert. Gemeinsam mit der Gemeinde Sankt Martin an der Raab wurde außerdem eine Geschwindigkeitsanzeige angekauft.

„Sie wird im Drei-Monats-Rhythmus den Standort wechseln“, erklärt der Bürgermeister. Auto- und Motorradfahrer sollen somit auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam gemacht werden. Die Standorte für die mobile Geschwindigkeitsanzeige sollen durchgewechselt werden.