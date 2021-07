Der acht Hektar große Badesee und der Campingplatz laden zum Verweilen und Entspannen in die 460-Seelen-Gemeinde ein; und jene, die an heißen Sommertagen am liebsten dort ihre Abkühlung im Wasser suchen und den Badetag danach in lauer Brise und dem steten Zirpen der Grillen auf der Terrasse der Strandbar „See la vie“ ausklingen lassen, wissen, welches Juwel Rauchwart da zu bieten hat.

Verständlich, dass in das Herz des Ortes regelmäßig investiert wird – so wie auch heuer wieder. Um für die Sicherheit der Campinggäste zu sorgen, wurde eine moderne Schrankenanlage errichtet, die nur Inhaber eines Zugangschips zur Durchfahrt autorisiert. Die Sanitäranlagen am Campingplatz wurden mit neuen Fliesen, verbesserter Beleuchtung und neuen Spiegeln ausgestattet und erstrahlen in sichtlich neuem Glanz. Und wem das herkömmliche, „normale“ Schwimmen zu eintönig ist, wird sich über das neue Angebot im Verleih freuen. Am Wasserfahrrad kann man sich jetzt richtig auspowern! Oder einfach am Stand-up Paddle gemächlich über den See kutschieren.

Badesaison 2021...

… bis 30. September

Montag - Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Tageskarte Erwachsene: 3,60 Euro

Jugendliche 15 - 18 Jahre: 2,70 Euro

Kinder 6 - 15 Jahre: 2 Euro

Jetzt neu im Verleih:

Stand-up Paddle

Wasserfahrrad (ab Juli)

Veranstaltungen und Meisterschaftsbetrieb Verein

Fortführung der Veranstaltungen spätestens ab 2022:

Maibaumaufstellen

Früh/Dämmerschoppen

Saisoneröffnungsturnier

Kindertenniscamp

Abschlussturnier

Tennis in Rauchwart:

Die erste Mannschaft schaffte den Aufstieg aus der 1. Klasse in die Kreisliga. Die Zweite spielt Einsteigerklasse. In der Ü35 ist die Einser in der 2. Klasse vertreten, während die Zweite in der 4. Klasse agiert.

