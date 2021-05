Über den Appstore, sowohl für Android- als auch iOS-Handys, gibt es jetzt die „Gemeinde24“-App für Heiligenkreuz im Lafnitztal. Hier gibt es die Amtszeiten, alle Veranstaltungen, sowie Mitteilungen der Gemeinde direkt auf den Handybildschirm.



Weiters kann auf Knopfdruck direkt mit dem Bürgermeister in Kontakt getreten werden. Auch der Müllplan ist digital über die App abrufbar. Via Push-Nachrichten kann selbst entschieden werden, welche Art von Nachrichten auf das eigene Handy gesendet werden sollen. So ist man immer über die Neuigkeiten in der Gemeinde informiert.