zVg Thomas BRAUN, 25 Jahre Jungunternehmer, Feuerwehrmann mit Leib und Seele



BVZ: Warum Rudersdorf und nicht Wien oder Graz?

Thomas Braun: Wozu nach Graz oder Wien gehen, wenn wir in Rudersdorf alles haben? In unserer Gemeinde ist immer was los. Wir haben — und davon bin ich überzeugt — den besten Zusammenhalt und die lustigste Gemeinschaft in der gesamten Region. Viele Vereine und Veranstaltungen runden unser Dorfleben optimal ab. Genau darum Rudersdorf und nicht Wien oder Graz.

BVZ: Was wünschen Sie sich für die Gemeinde? Was soll sich in Rudersdorf ändern?

Braun: Ich wünsche mir für die Gemeinde Rudersdorf mehr Risiko und Engagement im Bereich von Betriebsansiedelungen. Vor allem für kleine und junge Unternehmen sollte Rudersdorf noch attraktiver werden. Hier muss auch in Zukunft investiert werden, sodass wir unser bereits hohes Level halten können und am besten noch ausbauen können.

BVZ: Gehört dem Leben auf dem Land die Zukunft?

Braun: Jein! Ich glaube, dass die Lebensqualität am Land um einiges höher ist, als in einer Großstadt. Aber, die gute Mischung macht es einfach aus. Unsere Gemeinde ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Kombination aus schöner Landschaft, guten Wohnmöglichkeiten, einem guten Bildungs- und Freizeitangebot sowie vorhandenen Arbeitsplätzen ein Leben am Land einfach herrlich machen kann.

zVg Gertrude RINNHOFER, 64 Jahre Pensionistin, ehemalige Pflegehelferin

BVZ: Was wünschen Sie sich für die Gemeinde Rudersdorf in Zukunft?

Gertrude Rinnhofer: Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt, wie es ist, denn bei uns ist es einfach schön. Die Infrastruktur ist in Ordnung und obwohl wir so gewachsen sind, ist es hier trotzdem noch ländlich und familiär. Es ist immer was los und das Vereinsleben in Rudersdorf ist sehr aktiv. Ich habe 13 Jahre auf Saison gearbeitet und bin viel herum gekommen, aber zu Hause in Rudersdorf ist und bleibt es immer noch am schönsten.

BVZ: Was machen Sie aktiv in der Gemeinde?

Rinnhofer: Ich bin seit vier Jahren beim Verschönerungsverein in Rudersdorf aktiv und seit einem Jahr als Obfrau im Amt. Wir versuchen, gemeinsam die Ortschaft freundlicher zu gestalten, damit jeder, der in die Ortschaft reinfährt, sich denkt: „Hier ist es schön, hier will ich bleiben.“ Das ist mein Beitrag für ein gemeinschaftliches Leben im Dorf.

BVZ: Jeder kennt jeden – Vorteil oder Nachteil?

Rinnhofer: Ich finde es schön am Leben auf dem Land, wenn jeder jeden kennt, da sehe eigentlich ich keinen großen Nachteil darin. Auf Gerüchte und das Getratsche gebe ich sowieso nichts. Ich persönlich komme bei uns im Ort mit jedem gut aus und akzeptiere natürlich immer auch andere Meinungen, denn auch ich bin ja auch nicht vollkommen (schmunzelt).

zVg Franz VENUS, 85 Jahre Pensionist, ehemaliger Landwirt

BVZ: Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Franz Venus: Ich habe in der Gemeinde viel miterlebt, seit ich 1967 Gemeinderat war und danach auch Ortsvorsteher. Nachdem Dobersdorf zu Rudersdorf gekommen ist, hat auch der direkte Aufbruch begonnen. Die Schule wurde händisch abgerissen und neu aufgebaut, der Pfarrhof wurde zum Kindergarten umgebaut. Wir hatten mehr Einwohner, jetzt sind wir wieder weniger, aber seit den Wohnungsbauten hat der Zuwachs wieder begonnen. Gegenüber früher hat sich aber wenig bewegt, weil wir bereits viel bewegt haben.

BVZ: Was haben Sie innerhalb der Gemeinde bewirkt/verändert?

Venus: Als Ortsvorsteher habe ich einiges beantragt, umgesetzt haben wir aber alles gemeinsam. Wie zum Beispiel den Bau der Wasserleitungen und die Kanalisation von Dobersdorf. Auch Wohnungen wurden gebaut und die Abwanderung wurde weniger.

BVZ: Was wünschen Sie sich für Dobersdorf?

Venus: Zu wünschen gäbe es viel, aber in der Realität kann man nicht alles umsetzen. Es wäre schön, wenn es eine Schule geben würde – aber ohne Kinder brauchen wir keine Schule. Zum Glück haben wir noch ein Geschäft vor der Haustür und ein Gasthaus, wo ich mir täglich um 11 Uhr einen Kaffee hole. Alles andere ist Illusion. Ich wünsche mir Frieden in der Gemeinde, und die Menschen sollen ein schönes Leben haben.