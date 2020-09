Wenn Sie das nächste Mal durch St. Michael im Burgenland fahren und eine Gruppe gut gelaunter jüngerer und älterer Menschen vor ihren Wohnungen sitzen sehen - wundern Sie sich nicht: Hier gibt es nämlich ein ganz besonders gelungenes Generationenwohnprojekt in der Schulstraße, welches erst kürzlich um neue Wohnungen erweitert wurde.

Im Neuen Wohnblock sind im Erdgeschoß schicke Seniorenwohnungen und im Obergeschoß moderne Startwohnungen für die junge Generation - standardmäßig mit einer modernen Küchenzeile ausgestattet.

Herz, was willst du mehr!

Daniel Fenz Gut verstanden haben sich die Bewohner im Generationenhaus St. Michael schon vorher. Durch die Corona-Pandemie ist die Gemeinschaft noch enger zusammengerückt.

„Tolle Lage, nette Nachbarn - Herz, was willst du mehr“, heißt es im Generationenhaus. Das 2. „Generationenhaus“ in St. Michael mit insgesamt sieben Kleinwohnungen - Pläne vom Architektenteam Pichler & Traupmann - wurde kürzlich offiziell an ihre neuen Mieter übergeben. Ein guter Anlass, die Ortsbevölkerung zu einer kleinen Feier einzuladen. In guter Zusammenarbeit mit Bürgermeister Erich Sziderits und dem ehemaligen Vorsitzenden des Bauausschusses, Reinhard Karlovits, wurde bereits 2018 ein Generationenhaus mit zehn Wohnungen übergeben. Die Wohngemeinschaft in diesem ersten Block ist einzigartig. Gut verstanden haben sich die Bewohner im Generationenhaus St. Michael schon vorher. Durch die Corona-Pandemie ist die Gemeinschaft noch enger zusammengerückt. Dass hier aufeinander geschaut wird, ist nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar. In der Früh wird bereits getratscht, spätestens am Nachmittag zum gemeinsamen Kaffeetrinken oder frischen Salzstangerln verkosten aufgerufen. „Wir sind alle gleich, wir verstehen uns gut und fühlen uns hier richtig wohl“, so die bunte Gruppe.

Zwei Wohnungen sind noch zu haben

Die dem Wohnhaus vorgelagerte Mauer wurde von der Künstlerin Doris Dittrich aufwendig bemalt - nach der Bronzefigur in Ollersdorf das 2. „Kunst am Bau-Projekt“ der OSG. „Allein bin ich nur Farbe, doch gemeinsam sind wir ein Bild“ (Roswitha Bloch) – nach diesem Motto ziert die Kunst von Doris Dittrich nun auch unser neues Wohnhaus.

Die gute Nachricht: Klein, fein, mein – zwei Wohnungen im neuesten Wohnblock sind noch frei und sofort beziehbar. Mehr Infos unter www.osg.at oder 03352 -404 DW 51 o der 52.