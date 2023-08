Stegersbach damals und heute

Stegersbach ist eine Gemeinde mit vielen Besonderheiten und Talenten und blickt auf eine 700-jährige Geschichte zurück. In dem Geschichtswerk „Continuatio Vindobonensis“ wird Stegersbach mit dem Namen „Stegraifepach“ im Jahr 1289 erstmals schriftlich und urkundlich erwähnt. Krieg bestimmte die damalige Zeit und so wurde Stegersbach als einer der befestigten Orte, die von Herzog Albrecht I. von Österreich im Zuge des Feldzuges gegen den Grafen Iwan von Güssing in der „Güssinger Fehde“, erobert. Stegersbach lag immer im Grenzland, einerseits war es Siedlungsraum - andererseits Durchzugsland für viele Völker des Ostens, die hier auf die Völker des Westens trafen.

Dreh und Angelpunkt im Herzen des Südens

Heute ist Stegersbach ein Knotenpunkt zwischen den Bezirksvororten, 20 Minuten von Oberwart und Güssing entfernt „Wir sind sehr stolz darauf, uns als Schulstätte bezeichnen zu können“, sagt Bürgermeister Jürgen Dolesch. „Von einer Kinderkrippe über eine Volks- und Mittelschule bis hin zu höher bildenden Schulen, sowie der Allgemeinen Sonderschule und Musikschule wird ein umfangreiches Ausbildungsspektrum angeboten“, sagt Dolesch.

Und Stegersbach ist auch als Thermenregion bekannt. Mit über 200.000 Nächtigungen im Jahr sind die Thermen- und Wellnessbetriebe Top-Urlaubsdestinationen im Burgenland. „Ruhezonen zu schaffen und ein Rückzugsort zu sein, das bieten die Hotels und auch in der Gemeinde wollen wir diesen Eindruck in Zukunft noch verstärken und arbeiten stetig daran“, erklärt der Bürgermeister. Stegersbach ist Wirtschaftsstandort für kleine Industriebetriebe, für Gewerbe- und Handelsbetriebe und ein herrlicher Platz zum Leben für fast 3.000 Einwohner. Dank modernen Infrastruktur siedeln sich immer wieder auch Menschen an und das ist ein Umstand der im ländlichen Raum sehr selten geworden ist.

„Für die Marktgemeinde Stegersbach ist das eine besondere Auszeichnung. Stegersbach darf sich über eine wachsende Bevölkerungsanzahl freuen, mir ist es daher ein Anliegen, in Zukunft den Siedlungsausbau noch mehr zu forcieren.“, sagt Bürgermeister Jürgen Dolesch. Und Stegersbach hat für alle Altersgruppen etwas parat. „Das Spektrum ist breit gefächert. Für junge Familien wird ein attraktives Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder geboten. Für ältere Menschen steht eine gute medizinische Versorgung zur Verfügung. Die Gemeinde in kurzer Distanz zu zwei Spitälern“, so Dolesch.

Stegersbach hat ein attraktives Betreuungsangebot für Kinder. Foto: Gemeinde Stegersbach

Entgeltliche Einschaltung