Die Bauarbeiten für die sechs Reihenhäuser „Am Steinriegel“ schreiten zügig voran. 106 Quadratmeter sonnendurchflutete Wohnfläche, drei Schlafzimmer im Obergeschoss und nicht zu vergessen die herrliche Süd-Westseitige Terrasse. Ja, hier kann man es sich bald gut gehen lassen. Nicht verwunderlich also, dass alle sechs Häuser bereits jetzt vergeben sind.

Aber keine Sorge, es wird schon eifrig am Weiterbau geplant. Der Baubeginn dafür ist für Mai/Juni 2021 geplant. Ein neues Projekt mit Kleinwohnungen ist zudem in der Meierhofgasse unmittelbar in Vorbereitung.

Der „Grüner Vorhang“, also eine Fassadenbegrünung so wie eine großzügige Beschattung der Freiräume durch schattenspendende Bäume sowie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sind Teil unserer Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel im Wohnbau. Mehr Infos unter ( 03352/ 40451.