BVZ: Warum Deutsch Ehrensdorf und nicht Wien/Graz?

Stephanie Haas: Deutsch Ehrensdorf ist und bleibt mein Heimatort. Jeder kennt jeden und genau das macht das Landleben für mich zu etwas Besonderem. So einen Zusammenhalt, wie wir ihn in unserem kleinen Dorf haben, wird es aufgrund der Menschenmengen in einer Großstadt kaum geben. Nichtsdestotrotz zieht es die jungen Leute aufgrund von Arbeit oder Studium in die Großstädte, da es bei uns leider an dementsprechenden Karrierechancen mangelt.

BVZ: Was wünscht du dir für die Gemeinde? Was soll sich ändern?

Haas: Allgemein sollte das Landleben attraktiver gestaltet werden, wir haben wunderschöne, ruhige Plätze zum Urlauben oder Entspannen und meiner Meinung nach sollte man genau mit diesen „Schmankerln“ auch die Stadtmenschen vom Landleben überzeugen. Die Nachfrage nach Urlaub am Land steigt mittlerweile immer mehr. Zusätzlich sollten die Gesetze bzgl. der Vereine gemindert werden, denn vor allem die Vereine tragen einiges dazu bei, um das Landleben und die Gemeinschaft zu erhalten.

BVZ: Gehört dem Leben auf dem Land die Zukunft?

Haas: Meiner Meinung nach, ja! Auch wenn es viele im jungen Alter in die Städte zieht, bringt das Landleben durch die Wohnqualität und auch die gesellschaftlichen Qualitäten viele Vorteile. Wenn der ländliche Raum gezielt weiterentwickelt wird, kann das Land in Zukunft ein attraktiver Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandort werden. Menschen sehnen sich danach, in ruhigem Umfeld zu leben oder aufzuwachsen und genau darin liegt das Potenzial für die Zukunft.

BVZ: Was wünschen Sie sich für die Gemeinde Strem?

Herbert Gerencser: Dass die Infrastruktur erhalten bleibt beziehungsweise noch mehr ausgebaut wird. Für die Jugend soll Wohnraum geschaffen werden, der auch leistbar ist, damit wir die jungen Menschen hier in der Gemeinde halten können. Außerdem muss es langfristig bessere und schnellere Anbindungen an die Ballungszentren geben. Auch die Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein wichtiges Thema für die Zukunft und es wäre schön, wenn die Stelle des Hausarztes bald nachbesetzt wird – das ist sehr wichtig für uns.

BVZ: Was haben Sie in der Gemeinde mitbewirkt? Was soll sich ändern?

Gerencser: Als ehemaliger Gemeinderat war es mir wichtig, bei der Schaffung von „Unser G’schäft“ dabei gewesen zu sein. Auch bei der Umsetzung der Erneuerung vom Wasserleitungsnetz war ich beteiligt. Vor zehn Jahren ging es der Gemeinde sehr schlecht, somit waren diese Dinge wichtig, damit wir wieder auf die richtige Bahn kommen. Mir wäre es wichtig, dass die Leute mehr auf einander zugehen und am Vereinsleben teilnehmen. Das wünsche ich mir für Strem und die Menschen.

BVZ: Jeder kennt jeden auf dem Land. Vorteil oder Nachteil?

Gerencser: Der Nachteil ist, dass jeder alles über jeden weiß, was nicht immer gut ist. Aber es gibt auch Vorteile am Landleben, nämlich, dass wir hier die Ruhe haben und dass die Hilfsbereitschaft am Land noch vorhanden ist, und das bleibt hoffentlich für immer so.

BVZ: Was hat sich in den letzten Jahren in Strem verändert?

Maria Csar: Bei uns hat sich sehr viel verändert im Ort, vor allem rund um das Thema Photovoltaik-Anlagen und Sonnenenergie. Das Beste was uns passieren konnte, war die Eröffnung von „Unser G’schäft“, vor allem weil wir gleich nebenan wohnen. Auch bei den Straßen ist viel passiert. Die waren früher sehr hässlich und heute ist alles gepflegt und saniert. Schön ist es bei uns geworden.

BVZ: Was ist Ihr Geheimnis für das hohe Alter, die Gesundheit?

Csar: Ich habe immer normal gelebt, viel gearbeitet, aber auch viel geschlafen und geruht. Als junge Frau war ich immer krank und ich hätte mir nie gedacht, dass ich so alt werde. Meine Mutter sagte immer zu mir, wenn du älter bist, wird sich das alles legen — daran denke ich oft zurück. Ich habe auch nie geraucht, wenig getrunken, nie fett gegessen und ich bin jährlich zur Vorsorgeuntersuchung gegangen.

BVZ: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für die Gemeinde?

Csar: Es soll so weitergehen, rückwärts geht es eh nicht mehr (schmunzelt). Es soll so ruhig bleiben, wie es ist und mein größter Wunsch ist, dass meine Familie gesund bleibt und ihre Arbeit behält.

Maria Csar ist 1921 in Ungarn, bevor das Burgenland zu Österreich gekommen ist, geboren. Von 1942 bis 1944 hat sie die Schwesternschule in Hannover besucht und später in Wien als Privatschwester gearbeitet. Lebensweisheit: „Mit allem zufrieden sein. So wie es kommt, so soll es sein. Keine großen Ansprüche haben und immer gesund bleiben.“