Brutal ist die Freude nicht, aber „Brutalismus“ ist das Schlagwort und auch der Grund, warum die Volksschule Strem seit wenigen Tagen unter Denkmalschutz steht.

Das Bundesdenkmalamt ist auf das Gebäude, welches in den Jahren 1968 bis 1973 nach den Plänen von Herwig Udo Graf erbaut wurde, aufmerksam geworden. „Bei der Volksschule handelt es sich um eine kraftvolle Betonarchitektur im Stil des Brutalismus, eine Architekturströmung, für die hauptsächlich in den 1960er-Jahren die Verwendung von rohen Materialien wie Sichtbeton als Gestaltungselement neben der Verwendung als Werkstoff für eine stabile Konstruktion charakteristisch war“, heißt es in der Baubeschreibung des Denkmalamts.

In der geschichtlichen Bedeutung des Gutachtens wurde außerdem angemerkt, dass Brutalismus als Sinnbild für eine gebaute Demokratie und als eine Utopie des sozialen Miteinanders steht. Aber auch die künstlerische Bedeutung hat bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. „Die Schule in Strem war eines der letzten Gebäude aus dem insgesamt bemerkenswerten Frühwerk Grafs, das sich in einem weitestgehend originalen Zustand befindet.“

zVg

Der Anbau an das Gebäude, welcher in den Jahren 2009 und 2010 umgesetzt wurde, wird nicht unter Denkmalschutz gestellt. Die Gemeinde Strem sprach sich zwar gegen die Unterschutzstellung aus, war letztendlich aber machtlos. „Ursprünglich hatten wir geplant, den Kindergarten und zusätzlich die Kinderkrippe in der Volksschule unterzubringen, was einen größeren Zubau erfordert hätte. Da die Auflagen bei denkmalgeschützten Gebäuden sehr groß sind und auch die Kosten für die Renovierung, haben wir uns dagegen ausgesprochen“, erklärt Bürgermeister Bernhard Deutsch. Mit den Plänen für den Bildungscampus (siehe Seite 19) ist der Zubau ohnehin obsolet. „Eine Sanierung des Gebäudes ist derweil nicht geplant“, meint der Ortschef.