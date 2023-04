Stinatzer Ozelots feierten den Osterhasen

Werbung

Nicht nur beim Flag Football sind die Stinatzer Ozelots eine Klasse für sich, sondern auch beim Partymachen. Am Ostersonntag bewiesen sie das wieder bei der „Ozelots Easter Party“ in der Mehrzweckhalle Stinatz. Bei guter Musik, Speis und Trank wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für den laufenden Spielbetrieb und die Instandhaltung der Sportanlage in Stinatz verwendet.

