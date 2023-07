Jägerbataillon 19 und Stadt Güssing besiegeln Partnerschaft

Die Idee wurde im Güssinger Gemeinderat schon im Jänner diskutiert, Ende März folgte der einstimmige Beschluss und am 6. Juli, dem Traditionstag in der Montecuccoli Kaserne wurde der Pakt besiegelt. Die Stadt Güssing und das Jägerbataillon 19 machen gemeinsame Sache. Bürgermeister Vinzenz Knor und Bataillons-Kommandant Christian Luipersbeck unterzeichneten die Partnerschaftsurkunden. „Die Kaserne ist seit dem Jahr 1962 mit Güssing verankert, es hat also 61 Jahre gedauert, die Partnerschaft, die ja immer schon bestand, auch offiziell zu machen. Das ist ein großer Tag für Güssing“, betonte Bürgermeister Vinzenz Knor beim Festakt.

Aus der Geschichte

Man schrieb den 20. März 1962, als die 3. Kompanie/Jägerbataillon 19, die mit Kaderpersonal der Kompanien Oberwart und Pinkafeld bestückt und neu aufgestellt wurde. Die offizielle Übergabe erfolgte im April 1962 in einem feierlichen Rahmen mit Grundwehrdienern. Ein Monat später wurde eine weitere Kompanie nach Güssing verlegt. Die Montecuccoli Kaserne, wie man sie heute kennt, wurde mit einem Investitionsvolumen von 47 Millionen Euro im Jahr 2013 fertig gestellt und gilt als eine der modernsten Kasernen Europas.

Win Win Situation für beide Seiten

„Wir arbeiten ja wirklich schon sehr lange zusammen, aber das ist jetzt schon ein krönender Abschluss“, sagt Christian Luipersbeck. „Üblicherweise gibt es ein Jahr Beobachtungszeitraum seitens des Ministeriums, aber wir konnten nachweisen, dass es hier schon viele Kooperationen gab. Und dementsprechend wurde der Beobachtungszeitraum auch verkürzt“, sagt Luipersbeck. „Es wird gemeinsame Veranstaltungen geben, Kooperationen, aber auch Informationsveranstaltungen und gegenseitige Einladungen“, sagt ÖVP Güssing Stadtparteiobmann Philip Krobath, der das Bataillon beim Festakt in Ausübung seines Berufs beim österreichischen Bundesheer kommandierte. „Man kann auch Ressourcen gegenseitig bereit stellen, wenn die Stadtgemeinde Hilfe benötigt, kann das auch im Rahmen der Partnerschaft beigetragen werden“, sagt Krobath.

Und allein die Anwesenheit der Soldaten in Güssing sorgt für ein Gefühl der Sicherheit in der Bevölkerung. „Wir in der Bevölkerung sehr gut verankert“, sagt Christian Luipersbeck. „Auf mich kommen immer wieder Menschen zu und die bestätigen, dass der Status einer Bataillonskaserne mit durchschnittlich 500 Soldaten, ein hoher Sicherheitsfaktor ist“, sagt Luipersbeck.

„Wenn immer Hilfe gebraucht wird, ist das Bundesheer vor Ort“, bestätigt auch Güssings Stadtchef. „Ich erinnere mich nur an das verheerende Hochwasser 2008, da wären die Schäden ohne das Bundesheer ungleich höher ausgefallen“, sagt Vinzenz Knor.