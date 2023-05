PKW gegen Transporter: Verkehrsunfall in Tobaj

Ein PKW und ein Transporter waren aus noch ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Dabei wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Eine Person wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte mittels Seilwinde und Rangierroller. Beide Fahrzeuge wurden auf einer Nebenfahrbahn abgestellt. Im Einsatz war neben der FF Tobaj auch die FF Güssing.

Einsatzserie für Stadtfeuerwehr Güssing

Für die Stadtfeuerwehr Güssing war der Einsatz der vorerst letzte einer langen Einsatzserie. Bereits am Samstag (29.4.) und Mittwoch (3.5.) mussten die Florianis zu Verkehrsunfällen ausrücken.

Am Samstag war ein PKW auf der Punitzerstraße mit einer Leitschiene touchiert, wodurch das Fahrzeug an der Achse schwer beschädigt wurde. Am Mittwoch ereignete sich ebenfalls auf der Punitzerstraße ein Verkehrsunfall. Diesmal war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, in einen Straßengraben gefahren und mit einer Brücke kollidiert. Die verletzte Person wurde vom Rotem Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls stand die Wehr am Freitag (28.4.) im Einsatz. In Gamischdorf war auf einem Acker ein Güllefass umgekippt, welches aber rasch wieder aufgestellt werden konnte. Im Anschluss konnte der Traktor mit Fass seine Fahrt fortsetzen.

