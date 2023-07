Bezirk Güssing: Personelle Veränderungen im Gotteshaus

In den Gotteshäusern im Bezirk hat sich kürzlich so einiges getan. Pfarrer Thorsten Carich verzichtete auf sein Amt, er wird zukünftig die Stelle als Pfarrer in Unterfrauenhaid, Raiding und Ritzing besetzten. Sein Nachfolger ist der in Stegersbach wohnhafte, frisch ernannte Pfarrer Thomas Vayalunkal.

Der gebürtige Trausdorfer Thorsten Carich war seit Anfang September 2021 als Pfarrer in den Gemeinden Stegersbach, Bocksdorf, Litzelsdorf, Olbendorf, Ollersdorf und Stinatz tätig. Diese gehören dem Seelsorgeraum „Maria Helferin“ an, der zukünftig von Pfarrer Vayalunkal gemeinsam mit Pfarrmoderator Zdravko Gašparić und dem ebenfalls neu ernannten Pfarrmoderator Marko Zadravec betreut wird. Zur Pastoralassistentin des Seelsorgeraums wurde Sandra Krammer ernannt. Die Leitung des Seelsorgeraums „Maria Helferin“ obliegt Pfarrer Thomas Vayalunkal. Vayalunkal ist bestens mit den von ihm zukünftig betreuten Pfarren vertraut. Er war bereits von 1992 bis 2001 Kaplan der Pfarren Stegersbach und Ollersdorf, bevor er für 18 Jahre in seine Heimat nach Indien ging, um dort als Ordinariatskanzler, Rektor am Knabenseminar und zuletzt Dechant und Pfarrer im Tourismusort Kumily zu arbeiten. Vor seiner Rückkehr nach Österreich im Jahr 2019 baute Thomas Vayalunkal in Indien außerdem zwei Kirchen.