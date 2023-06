Güssings Vizebürgermeister setzt auf Bio

Das Bio-Grundgesetz der Europäischen Union sieht eine artgerechte Tierhaltung mit ständigem Weidezugang und gentechnikfreier Bio-Fütterung vor. Bio ist und bleibt mit Abstand der höchste gesetzliche Standard in der Tierhaltung und dementsprechend schwierig ist es auch, diesen Standard umzusetzen. Die Zahl der Biobetriebe geht zurück doch einer der diese Standards schon seit 20 Jahren stemmt, ist Güssings Vizebürgermeister Franz Fabian. Sein Bio Pferdehof ist 20 Jahre alt und dieses Jubiläum wurde auch gebührend gefeiert.

„Ich habe die Landwirtschaft von meinen Großeltern übernommen, da wurde eine Generation übersprungen, weil mein Vater schon nahe am Pensionsalter war, aber ich habe mir diesen Schritt gut überlegt und im Rückblick war das auch richtig“, sagt Franz Fabian, der von damals 12 Hektar auf heute über 100 Hektar aufstockte. „Ich war ja Fernfahrer von Beruf und habe mich für die Landwirtschaft entschieden“, so Fabian, der die Landwirtschaftliche Fachschule in Güssing besuchte und danach auch noch die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Mechaniker absolvierte. Mit seiner Frühstückspension mit Slogan „Urlaub am Bauernhof“, einem Pferde Einstell- und Reitbetrieb und mit der Zucht von Angus-Rindern hat Güssings Vize mehrere Standbeine auf denen er seinen Biobetrieb führt. Der 20. Geburtstag wurde mit einem bunten Programm und mit einem bunten Mix an Gästen gefeiert.