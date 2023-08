Am Wochenende endlich wieder Pinkarocken in Bildein

Am zweiten Augustwochenende verwandelt sich die 350-Seelen-Gemeinde Bildein wieder in ein riesiges Festival. Seit mehr als 18 Jahren reisen tausende Festivalbegeisterte in das „Dorf ohne Grenzen“, um gemeinsam abzurocken. Dabei steht nicht nur das abwechslungsreiche Line-Up im Mittelpunkt, sondern auch die besondere Atmosphäre im Dorf.

In diesem Jahr findet das picture on festival am 11. und 12. August statt. Auf der Bühne beim Pinkarocken stehen neben den Sportfreunden Stiller aus Deutschland, der australischen Band Airbourne auch die österreichische Band Folkshilfe sowie Therapy? aus Nordirland die britischen Glam-Rock-Pioniere The Sweet uvm. auf der Bühne.

Traditionell wird das Festival am Donnerstag auf dem Campingplatz eröffnet. Dort sorgen Heckspoiler, The Crazy Rogues und die Dune Dingos für gute Festivalstimmung. Die Uhudlerbühne wird auch heuer wieder nur mit österreichischen Bands bespielt, wie etwa mit Tanz Baby!, The Base sowie Downers & Milk. Anton Josef mit seiner Mundartmusik und Laura Del Fiore treten als burgenländische Lokalmatadore auf der Bühne auf.

Auch eine Premiere wird heuer beim picture on festival gefeiert. Erstmals gibt es heuer einen Dorfspaziergang, bei dem der neue Bildeiner Bürgermeister vom Lisa Schmid Akustiktrio begleitet wird.

Auch kulinarische Schmankerl warten auf die vielen Gäste, aber auch das eigens für das Festival gebraute Bier „Pinkagold“ sowie der legendäre Uhudler-Spritzer namens „Pinkawossa“. Nicht umsonst ist das picture on festival bereit seit Langem restlos ausverkauft.