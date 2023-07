„Pinkawossa“ für Daheimgebliebene

Das picture on Festival naht bereits mit großen Schritten, es sind nur noch wenige Tage bis zum langersehnten Wiedersehen der PinkarockerInnen. Am 11. und 12. August sind in Bildein unter anderem die Sportfreunde Stiller, Airbourne, The Sweet auch Therapy?, Folkshilfe, The Busters und die Leftovers mit dabei.

Bereits vor Beginn des Kult-Festivals gibt es für BesucherInnen und Nicht-BesucherInnen erfreuliche Neuigkeiten. Die langjährigen PartnerInnen und FreundInnen des Brauwerks in Wien haben auch in diesem Jahr das Pinkagold gebraut und pünktlich vor Beginn abgefüllt. Das eigens für das picture on Festival gebraute Festivalbier, ein Pale Ale, wird dabei durch den Uhudlersaft vom heimischen Uhudler-Weinbau Dunst unverkennbar fruchtig und geschmackvoll. Im Apfelgarten wartet auf die FestivalbesucherInnen außerdem der traditionelle Bieranstich.

Für all jene, die am picture on Festival allerdings nicht teilnehmen können, gibt es jetzt ein besonderes Highlight: Erstmals gibt es jetzt das Pinkawossa, der bekannte Uhudlerspritzer, auch im Handel erhältlich. Das Pinkawossa kann ab sofort in ausgewählten BILLA-Filialen im Südburgenland und in der Oststeiermark erworben werden. Ein Festivalgenuss auch für Nicht-BesucherInnen des picture on Festivals in Bildein.