3.000 Festivalfans aus nah und fern besuchten am Wochenende das picture on Festival in Bildein, dem "Dorf ohne Grenzen". Getreu diesem Motto wurde dann auch gefeiert, als gebe es kein Morgen - wie eben auf einem Festival üblich.

Der Tenor der Besucher des picture on Festivals war einhellig: "Das beste Festival, wir kommen wieder." Dementsprechend viele Stammgäste sah man dann auch am Wochenende in Bildein, so wie etwa eine Gruppe aus Grafenschachen, die seit 16 (!) Jahren ins "Dorf ohne Grenzen" kommt.

Mehr zum Festival lest ihr Sie am Mittwoch in eurer BVZ.