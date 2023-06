Bildein: Pinkarocken auch für Kids

Bei der Premiere von „picture on kids“ sind am Samstag, dem 24. Juni am Festivalgelände in Bildein erstmals die Kinder die ganz Großen und können ein eigens für sie auf die Beine gestelltes Musikfestival genießen. Da viele aus dem Organisationsteam selbst Kinder haben, die sich langsam aber sicher einem „festivaltauglichen“ Alter nähern, sollen die jüngsten Gäste hier einerseits vor der Bühne Festivalluft schnuppern können und andererseits auch hinter der Bühne erstmals die Fäden ziehen können.

Für die kleinen Gäste gibt es alles, was es auch auf einem „Festival für Erwachsene“ auch gibt: Eintrittsbänder, T-Shirts und natürlich Live-Musik. Aber auch Mitmach-Stationen, Workshops, Kinder-DJ-Sets warten auf die kleinen Pinkarocker. Liedermacherin Kiri Rakete und Musiker Frank Leben alias „Brennholz.Rocks“ treten auf der Festivalbühne für das junge Publikum auf. Der Beatbox-Weltmeister Geo Popoff gewährt der nächsten Generation Pinkarocker Einblicke in die Welt der Körpermusik. Für kulinarische Schmankerl ist auch in der „Miniversion“ des Bildeiner Festivals gesorgt. Infos und letzte Karten gibt es auf www.kids.pictureon.at.