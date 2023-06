„Pinkarocken“ wie Mama und Papa in Bildein

Pinkiwossa statt Pinkawasser, Teddybären, die stagediven und hunderte Kids, die zum ersten Mal in ihrem Leben Festivalluft einatmeten: mit der Kinderauflage des „picture on festivals“ hat das Veranstalterteam ein Ausrufezeichen gesetzt und zugleich für eine Weltpremiere gesorgt, denn, wo auf der Welt gibt es sonst noch ein Festival nur für die Jüngsten - nirgendwo, nur im Dorf ohne Grenzen. Und genau dem Leitspruch der Gemeinde ist man mit dem „picture on kids“ wieder gerecht geworden.

Die Kleinen waren die ganz Großen und das auf und vor der Bühne, aber auch in der Organisation des Festivals. Die Idee dazu ist aus einer Begleiterscheinung des Älterwerdens entstanden. „Viele vom Organisationsteam haben Kinder, die sich einem festivaltauglichen Alter nähern und schon seit Kindheitstagen Festivalluft geschnuppert haben. Somit ist der Wunsch entstanden, ein Festival auf die Beine zu stellen, bei dem Kinder einerseits vor der Bühne Festivalluft schnuppern können und andererseits auch hinter der Bühne erstmals die Fäden ziehen können“, hieß es schon im Vorfeld vom VeranstalterInnenteam.

Was heuer klein begonnen hat, soll die nächsten Jahre über wachsen. „Dieses Jahr sind wir mit kleinen Stationen gestartet, die unser Festivalnachwuchs betreut hat. Auch der Aufbau war bei dieser Version kinderfreundlich, um sie stärker in unsere Tätigkeiten einzubeziehen. So wollten wir ihnen nach und nach zeigen, welche Handgriffe notwendig sind, um ein Festival entstehen zu lassen“, erklären die Veranstalter.

Gefehlt hat es bei der Organisation des Festivals übrigens an nichts: Für die kleinen Festivalgäste gab es Eintrittsbänder, Festivalshirts, Mitmach-Stationen, Workshops, Cocktails von und für Kinder, Kinder-DJ-Sets und natürlich eine Portion kindgerechter Live-Musik mit Kinder-Liedermacherin „Kiri Rakete“ und Musiker Frank Leben alias „Brennholz.Rocks“. Der Beatbox-Weltmeister „Geo Popoff“ gewährte der nächsten Generation PinkarockerInnen bei kreativen Mitmachstationen Einblicke in die vielfältige Welt der Körpermusik.