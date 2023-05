Pink Ribbon Brunch Spendenübergabe an die Krebshilfe Burgenland

Michaela Resetarics übergab im Beisein von Irmgard Luisser den Spendenscheck in der Höhe von 3.500 Euro an Krebshilfe-Geschäftsführerin Andrea Konrath. Foto: zVgKrebshilfe

I n Stinatz fand am 22. April der Pink Ribbon Brunch stand. Die dabei gesammelten Spenden in Höhe von 3.500 Euro wurden nun an die Krebshilfe Burgenland übergeben.