Pinkabluesfestival Eberau: Ein Tag voller Blues

Die Band The Bottles werden beim diesjährigen Pinkabluesfestival mit ihrer Musik sicherlich für gute Stimmung sorgen. Foto: Sigi Flamisch

D as Musikfestival mit fünf Bands findet am 1. Juli im Schlosshof des Wasserschlosses in Eberau statt.

Heißer Blues, kaltes Bier und Uhudler: Das alles darf beim Musikfestival am 1. Juli im Schlosshof des Wasserschlosses in Eberau nicht fehlen. Bereits im Jahr 2018 wurde das Pinkabluesfestival das erste Mal veranstaltet. Organisiert wird das Musikfestival vom gleichnamigen Verein, den es bereits seit 2014 gibt. Mittlerweile ist das Fest voller Blues nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender wegzudenken. Jedes Jahr ist es das Ziel hunderter Musikfans, die nicht nur vom abwechslungsreichen Musikangebot profitieren, sondern auch das idyllische Ambiente im Kutscherhof des alten Wasserschlosses genießen können. Auch für ein reichhaltiges Angebot an Kulinarik wird beim Pinkabluesfestival gedacht. Bei entspannter Stimmung und guter Musik lassen sich die Leckerbissen gleich noch besser schmecken. Eröffnet wird der Abend des Pinkabluesfestivals am Samstag von der Bigband Saxtrom. Anschließend treten auch Groove Distillery, die Lokalmatadore der Uhudler Bluesband, die Robert Schumy Band und The Bottles auf. „Moderate Lautstärke und ein großes Angebot an kulinarischen Spezialitäten machen das Festival zu einem familienfreundlichen Ereignis für Jung und Alt“, versprechen die Veranstalter. Der Reinerlös kommt wie jedes Jahr karitativen Zwecken zugute. Weitere Infos zum Musikfestival gibt es auf www.pinkabluesfestival.at. Tickets im Vorverkauf gibt es für 22 Euro, an der Abendkassa können sie um 25 Euro erworben werden. Auch Robert Shumy und seine Band stehen am Abendprogramm des Pinkabluesfestivals in Eberau. Foto: Sigi Flamisch