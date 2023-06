Ein Altar für den Wein: Nächstes Projekt von Winzer Hans Stangl

„Ein guter Wein braucht Zeit, Aufmerksamkeit und vor allem einen Altar“, sagt Winzer Hans Stangl. Und er muss es wissen. Gemeinsam mit seinen Brüdern hat der Bildeiner als erster Winzer vom Wintener Berg eine Falstaffprämierung erreichen können. Herzblut, Engagement und Ehrlichkeit begleiten den leidenschaftlichen Visionär schon sein ganzes Leben, sei es im Weinbau, der Freizeit oder der Familie.

In seinem Brotberuf als Tischlermeister kann Hans Stangl seine Liebe zum Handwerk ausleben und die ist es auch, die den bodenständigen Bildeiner schon so manche Idee hat umsetzten lassen. Die Rede ist von der weit über die Grenzen bekannten Weinfass-Kunst oder dem Winzeranzug, der vor 13 Jahren in Produktion gegangen ist und von dem mittlerweile über 1.000 Stück verkauf wurden. „All das sind Produkte die unsere Identität zeigen, Kulturschätze, wenn man so will“, erzählt Stangl.

Sein neuestes Produkt, ein Präsentations- und Verkaufstisch, „eben der Altar, den es für den Wein braucht, wenn man ihn verkaufen will“, erklärt Stangl. Die Idee ist dafür ist ihm beim Besuch des Adventmarkt im benachbarten Heiligenbrunn gekommen. „Die Winzer haben dort so tolle Weine verkauft, in denen viel Herzblut und Arbeit steckte, aber die Präsentationsfläche war diesen Weinen einfach nicht würdig“, meint Stangl.

Gesagt, getan und als Tischlermeister noch mit dem nötigen Können ausgestattet, machte sich Hans Stangl in den vergangenen Wochen – in Kooperation mit den Kollegen seines Arbeitgebers, der Tischlerei Dömötör-Strobl in Eberau – an die Arbeit.

In der Vorwoche hat Stangl sein Kunstwerk dann im Bildeiner Weinkulturhaus präsentiert und damit auch den Startschuss für die Serien-Produktion gegeben. „Der Tisch aus Eichen-Holz– mit oder ohne Lade und Gläserhalterung – soll den künftigen Abnehmern die perfekte Verkaufsfläche bieten, um ihre Produkte an die Frau und den Mann zu bringen. Auch als Weberfläche kann er perfekt verwendet werden“, erklärt Stangl.

Um auch den Transport des Tisches zu Veranstaltungen oder Events zu ermöglichen, gibt es auch eine dazugehörige Transportbox. Zusammen- und auseinandergebaut ist der Tisch übrigens in wenigen Minuten.

