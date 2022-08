Frauenpower für die Bürgermeisterwahl im Bezirk Güssing

Werbung

Mutter von drei kleinen Kindern, das jüngste noch nicht einmal zwei Jahre alt, berufstätig und außerdem politisch höchst engagiert: Adisa Potokovic, neue SPÖ Ortsparteivorsitzende in Eberau, möchte beweisen, dass man es trotz vielfältiger Verpflichtungen meistern kann, aktiv an der Gestaltung seiner Gemeinde mitzuarbeiten: „Ich möchte den Frauen zeigen, man kann, wenn man will!“.

„Eisbrecherin“ Michaela Raber, die als erste Bürgermeisterin des Südburgenlandes im Jahr 2011 dieses Amt in Rauchwart antrat, wird sich erneut der Wiederwahl stellen: „Die Arbeit ist abwechslungsreich, spannend und macht mir Spaß.“ Wichtig sei es, Frauen zu ermutigen, politisch tätig zu werden, ist Landtagspräsidentin Verena Dunst überzeugt: „Frauen brauchen Vorbilder und die Sicherheit, dass sie die Dinge können.“ Schulungen in der Kommunalpolitik bieten hier Unterstützung.

Auch Cornelia Kedl-Oswald, seit 2017 Vizebürgermeisterin in Moschendorf, will sich weiter aktiv um die Anliegen der Bevölkerung kümmern: „Ich habe ein sehr gutes Team aus Jung und Alt hinter mir.“

Bei Birgit Karner, seit 2012 Neubergs Vizebürgermeisterin, stehen vor allem die sozialen Belange im Focus: „Frauen haben ein sensibles Gespür in sozialer Hinsicht.“

Mit Alexandra Laky in Strem geht eine neue Kandidatinnen für die SPÖ ins Rennen: „Es gehören mehr Frauen in die Politik, sie sehen viele Dinge auch von einer anderen Seite“.

Neu auch Tanja Illedits, die sich in Ollersdorf der Wahl stellen wird: „Politik darf nicht von einigen wenigen und hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ich möchte Politik mit der Bevölkerung machen – offen und transparent!“.

Als erste ÖVP-Bürgermeisterin des Südburgenlandes steht Karin Kirisits, Mutter von vier Kindern, in Hackerberg bereits seit 2016 an der Spitze der Gemeinde. Mit Erfahrung und Weitblick will sie weiter für positive Entwicklungen in ihrer Gemeine sorgen.

Marianne Hackl ist seit 2014 Vizebürgermeisterin in Wörterberg, seit 28 Jahren selbstständig, hat 3 Kinder und ist bereits zweifache Großmutter: „Frauen packen manches anders an, und dieses Geschick will ich nützen. Ich will aus „Sicht der Frau“ und mit Hausverstand die Zukunftsaufgaben für Wörterberg wahrnehmen. Ich bin im 3. Drittel meines Lebens, das möchte ich meiner Gemeinde widmen.“

Laut Österreichs Gemeindebund ist das Burgenland beim Frauenanteil an der Gemeindespitze bundesweit Schlusslicht (Wien ausgenommen). Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 2. Oktober 2022 sind sich alle Parteien einig, dass die Zahl der Bürgermeisterinnen steigen solle.

„Ich bin sehr stolz auf unser Frauenteam“, so Verena Dunst, die die Wichtigkeit der weiblichen Sichtweise in der Politik betont und um die Schwierigkeiten beim Einstieg weiß. Ermutigung, Einladung und eine Philosophie des Willkommenheißens sei gefragt. „Dann kann niemand sagen: ‚Wir haben keine gefunden‘!“.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.