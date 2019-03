Mit Verena Dunst steht im Burgenland erstmals eine Frau an der Spitze des Landtages.

Am Donnerstagabend gab es für sie einen feierlichen Empfang im Weinmuseum, der von der SPÖ Moschendorf organisiert wurde. „Als erste Frau in diesem Amt darf ich auch in diesem Bereich ein Vorbild sein“, sagte Dunst, die SPÖ-Landesfrauenvorsitzende, Nationalrätin, Abgeordnete und 18 Jahre lang Landesrätin im Burgenland war.

Nach der letzten Landtagswahl bekam sie zusätzlich zu den Themen Frauen, Familie und Konsumentenschutz im Jahr 2015 auch das zuvor ÖVP-geführte Agrarressort. Auch das war damals ein einzigartig, denn Dunst war die erste Agrarlandesrätin in Österreich.