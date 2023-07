Johannes Hofbauer: Vom Stadtrat zum Ersatzgemeinderat

Die Angelobung eines neuen ÖVP-Ersatz-Gemeinderates war das Highlight der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause in Güssing. Aber diese Angelobung sorgt für Aufsehen, denn mit Johannes Hofbauer betrat ein bekannter Name die Bühne. Der Chef der Güssinger Faschingsgilde war schon einmal ÖVP-Stadtrat und zog sich vor etwas mehr als zwei Jahren nicht ohne Kritik an der Kooperationswilligkeit der SPÖ Stadtführung zurück. Ein offener Brief an die Bevölkerung folgte und nun feiert er ein Comeback in zweiter Reihe. „Ich stand ja auf der Liste weit hinten, vor mir sind Leute ausgeschieden und als mich Vizebürgermeister Franz Fabian fragte, ob ich nicht als Ersatzgemeinderat zur Verfügung stehen möchte, habe ich Ja gesagt. Es bleibt aber beim Ersatzgemeinderat, ich habe keine Ambitionen nach oben“, sagt Hofbauer.

„Johannes bleibt Ersatzgemeinderat. Wir konnten ihn wieder für die Arbeit für Güssing gewinnen. Das positive Klima im Gemeinderat, sowie die derzeitigen Ideen der Stadtpartei ÖVP Güssing haben ihn überzeugt, sich wieder aktiv für Güssing zu beteiligen“, sagt ÖVP-Stadtparteiobmann Philip Krobath.

Keine weiteren Highlights

Der Rest der Gemeinderatssitzung war schnell abgehandelt. Die Vergabe der Arbeiten zur Sanierung der Mittelschule Güssing und zum Um- und Neubau der Feuerwehrhäuser in Güssing und Steingraben erfolgten einstimmig. Die Errichtung eines Stromverteilerkastens zur Straßenbeleuchtung in Langzeil und die Beschlussfassung zur Gewährung einer Förderung im Rahmen der Wirtschaftsförderrichtlinien standen ebenfalls am Programm.

Die Besetzung eines Dienstpostens und ein Ansuchen um Zuerkennung einer Jubiläumszuwendung wurden nicht öffentlich beschlossen. Und weil unter dem Punkt „Allfälliges“ nur Einladungen zu Veranstaltungen behandelt wurden, war die Sitzung schnell wieder zu Ende. Die nächste Sitzung findet nach der Sommerpause Anfang September statt.