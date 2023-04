Deutsch Kaltenbrunn: Erneuter Einbruch in Vereinsgebäude

In der Vorwoche, zwischen Dienstag und Donnerstag, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinshaus in Deutsch Kaltenbrunn. Betroffen war das Zuhause des Tennisclubs, wie es von der Landespolizeidirektion heißt.

Die Eingangstüre des Vereinshauses wurde dabei mit einem unbekannten Gegenstand aufgebrochen. Mitgenommen wurden eine Handkassette sowie ein Möbeltresor.

Einbrüche auch in Heiligenkreuz und Deutsch Tschantschendorf

Der Einbruch war nicht der erste dieser Art in der Region. Auch kam es in Heiligenkreuz, Deutsch Tschantschendorf, abermals Deutsch Kaltenbrunn und in der angrenzenden Steiermark in den vergangenen Wochen zu ähnlichen Vorfällen, wie Heinz Heidenreich von der LPD auf BVZ-Nachfrage erklärte. „Wir sind der Sache auf der Spur. Derzeit wird bundesländerübgreifend ermittelt.“

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.