Güssinger Asylunterkunft wegen Terrorverdachts gestürmt .

In den Mittagsstunden kam es am Samstag zu einem Polizei-Einsatz in Güssing. Zirka um 10.30 Uhr sahen Passanten, wie vermummte und bewaffnete Polizisten ein Haus stürmten. Schauplatz war eine Flüchtlingsunterkunft, die an der Hauptstraße liegt.