Erntezeit mit der Kukmirner „Kernölkönigin“

Doris Kollar-Lackner ist mit dem Südburgenland fest verbandelt. Ihr Betrieb ist eine Mischung aus gewachsener Tradition und moderner Betriebsführung. Die Landwirtin produziert Produkte, die diese Region hervorbringt. Kürbiskernöl, Uhudler, Ackerfrüchte – erzeugt und vermarktet in eigener Manufaktur. Einer Manufaktur, die ihrem lateinischen Wortstamm nach für „Handgemachtes“ steht. Und dieses Schaffen, dieses Arbeiten mit und in der Natur, wurde der „Kernölkönigin“ aus Kukmirn in die Wiege gelegt. Landwirtin von Kindesbeinen an„Ich habe die Landwirtschaft quasi mit der Muttermilch aufgesaugt. Ich war immer mit meinem Papa irgendwo auf den Feldern und im Agrarhandel unterwegs. Die Landwirtschaft hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben“, sagt Doris Kollar-Lackner, die die Ecole in Güssing absolvierte, um danach den Landwirtschaftlichen Facharbeiter und den Facharbeiter für Wein und Kellerwirtschaft zu machen. Schritt für Schritt. Und dann folgte die Unternehmerprüfung, die Konzessionsprüfung für Güterbeförderung und vieles mehr. „Ich bin nicht nur auf Kürbisse spezialisiert“, erklärt Doris Kollar-Lackner ihren eingeschlagenen Weg. „Weil die Preise für Kürbiskerne am Markt stark gesunken sind und wir mit den Kernen alleine nicht mehr positiv produzieren konnten, sind wir in die Direktvermarktung gegangen“, sagt Kollar-Lackner. „Weinbau war eigentlich schon immer mein Wunsch und weil sich Uhudlerwein, Uhudler-Frizzante und andere Veredelungen vom Uhudler gut mit Kürbisprodukten kombinieren lassen, sind wir auch auf den Uhudler gekommen“, sagt die Landwirtin, die je nach Kundenwunsch auch Geschenksboxen gestaltet und ihre Produkte auf Märkten und in Genussläden anbietet. All das erfordert Kraft und Kraft liegt der Powerfrau im Blut. Kraft und Ausdauer

sind genbedingt„Mein Papa ist mit seinen stolzen 75 Jahren noch mindestens zwölf Stunden am Tag im Betrieb und auf dem Traktor unterwegs und ich glaube, diese Ausdauer habe ich von ihm geerbt“, sagt Doris Kollar-Lackner. „Kraft schöpfe ich aus meiner lieben, großen Patchworkfamilie - da geht es uns gut und wir fühlen uns wohl und ich glaube, diese Zufriedenheit im Leben, die ich und meine Familie haben, schmeckt man in unseren Produkten“, sagt die Naturverbundene, die mit Alfred Kollar, dem Chef der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft verheiratet ist. „Mein Mann ist ein Workaholic, da bleibt mir auch nichts anderes übrig, als jeden Tag bis 21 Uhr 30 zu arbeiten. Sonst würde ich allein im Haus sitzen und warten“, lächelt Kollar-Lackner, die gerne mit dem Chef des Hauses - mit Dackel Douglas – spazieren geht. „Ich fahre sehr gerne in die Berge zum Wandern und Schifahren und natürlich zwecks Kulinarik und Sonne nach Italien“.

Und die Botschaft, die die „Kernölkönigin“ dabei aussendet ist klar. „Einfach zufrieden sein, hoffen, gesund zu bleiben, eine funktionierende Familie und Beziehung zu haben. Das ist die Botschaft. Im Betrieb nicht stehen zu bleiben, immer wieder neue Produkte kreieren und auszuprobieren. Dafür arbeite ich, dafür lebe ich“, sagt Doris Kollar Lackner.

„Opus facit vitam dulce“, um noch einmal das Lateinische zu bemühen. Arbeit macht das Leben süß.