Erlebnisreich Zickental: Mehr Vernetzung, mehr Angebote

Moor und Ochs, Apfelgärten und Freilichtmuseum, Edelbrand und Bierbrauerei, Radtouren und Lamawanderungen, Buschenschänke und Kernölmanufakturen: Das Zickental erwacht und hat einiges zu bieten. Um die vielen Attraktionen und Vorzüge der Region ins rechte Licht zu rücken, hat die die ARGE Zickental vor zwei Jahren begonnen, im Rahmen eines LEADER-Projektes touristische Angebote im Zickental zu entwickeln… und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Das Ziel war es, diese aufstrebende Region als interessantes Reiseziel für Individualtouristen und besonders für Reisegruppen zu positionieren und aufzustellen. Und der Einsatz hat sich gelohnt. Denn das Zickental wartet nun mit einer Vielzahl von Attraktionen und Aktivitäten auf, die von kulturellen Erlebnissen und historischen Stätten bis hin zu Outdoor-Aktivitäten und kulinarischen Spezialitäten reichen. Das Projekt sieht sich nicht als ein Stand-alone-Projekt, sondern strebt eine Anbindung in den Tourismusverband Südburgenland an und möchte sich dort beheimatet fühlen.

Finanziell wird das Projekt von LEADER mit 48.000 Euro unterstützt, gab Obmann Walter Temmel bekannt. „Für den Einzelnen wird es aber immer schwieriger, sich auf dem touristischen Markt zu behaupten und vor allem, sich zu präsentieren. Unterschiedliche Zielgruppen müssen angesprochen werden, Marketing muss gezielt eingesetzt werden und der Außenauftritt muss aktuell und ansprechend sein. Das kostet Zeit und Geld. Dieses Projekt ist wieder ein Schritt zur Weiterentwicklung unseres Südburgenlandes und ich wünsche allen beteiligten Betrieben noch weiterhin viel Erfolg“, so Temmel.

„Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass man gemeinsam mehr bewirken kann. Die Kooperation der Gemeinden und der Betriebe stärkt das ganze Zickental. Die Gäste von heute wollen meist fertige Angebotspakete. Sie wollen in der Zeit, die sie bei uns verbringen, so viel wie möglich erleben, ohne sich diese Erlebnisse mühsam selbst zusammensuchen zu müssen. Es braucht viel Zeit, um alles zu koordinieren und die Ergebnisse dann am Markt zu präsentieren. Ein Unternehmen allein kann diese Aufgabe nicht übernehmen, deshalb haben wir diesen Prozess mit LEADER-Geldern unterstützt“, erklärt Obmann-Stellvertreter Franz Kazinota.

Im Zickental gibt es eine Vielzahl von Betrieben, die spannende Inhalte bzw. touristische, auch innovative Projekte zu bieten haben: Erlebnisbetriebe, Ausflugsziele und Freizeitattraktionen und besondere Kulinarik schaffen ein abwechslungsreiches Angebot für Senioren, Familien, Schulen, für Individualtouristen und Reisegruppen. Den Projektverantwortlichen ist es gelungen, neue Angebote zu schaffen und gleichzeitig die Zickentaler Betriebe mit attraktiven Packages zu vernetzen. Dank der Kooperationsbereitschaft der Betriebe ist so eine dynamische regionale Identität nach innen und außen entstanden, die diese Region im Herzen des Südburgenlandes zu einem aufstrebenden Reiseziel macht.

Gernot Kremsner, Bürgermeister der Gemeinde Rohr, kann sich dem nur anschließen. „Vor drei Jahren haben meine Bürgermeisterkollegen aus Heugraben, Gerersdorf-Sulz und Kukmirn den Entschluss gefasst, das Zickental gemeinsam touristisch und wirtschaftlich zu stärken und weiterzuentwickeln. Daher haben wir die Idee zu diesem Projekt von Klaus Weber aufgegriffen, touristische Angebote für das Zickental zu entwickeln, die vor allem für Individualtouristen und Reisegruppen interessant sind. Mit Unterstützung der Werbeagentur Cuba Brandvertising wurden Werbestrategien erarbeitet, die das touristische Potential unserer Region für den Gast erlebbar machen. Dieser kann sich ab sofort nach Herzenslust bequem von zuhause aus auf unserer Homepage sein individuelles Zickentalerlebnis zusammenstellen und bringt so Wertschöpfung und Kaufkraft in unsere vier Gemeinden. Es freut mich sehr, dass durch dieses Projekt die wirtschaftliche Entwicklung des Zickentals gefördert wird, und ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit unserer Gemeinden dazu beitragen wird, die Bekanntheit unserer schönen Region als aufstrebendes Reiseziel weiter zu steigern.“

