Podiumsdiskussion zu Mentaler Gesundheit in Stegersbach

Schneller - höher - weiter: Leistungsdruck, Prüfungsstress und Zukunftsängste sind Herausforderungen, mit denen sich Jugendliche konfrontiert sehen. Das HAK Projekt „mental training“ will die mentale Fitness stärken: „Ziel unseres einzigartigen Konzeptes ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, über sich hinauszuwachsen, das eigene Selbstbild sowie das Selbstwertgefühl zu stärken und das gewisse Maß an Klarheit und Ruhe in sich zu tragen“, so Projektleiterin Angelika Heiling-Meltsch.

„Die Schülerinnen und Schüler bekommen Werkzeuge in die Hand, wie sie herausfordernde Situationen mit Gelassenheit meistern und dadurch resilienter werden. All das führt zur Stärkung des Teamgeistes und somit auch zu einer harmonischen Klassengemeinschaft“, erklärt Mental Coach Tamara Benedek.

