Lange Schlange vor Bezirkshauptmannschaft Güssing

Einen Sprechtag an der BH Güssing nutzte die ÖVP, um einmal mehr gegen die Baulandsteuer des Landes zu protestieren. „Die Burgenländerinnen und Burgenländer sind verärgert über die Doskozil-Baulandsteuer. Sie ist nicht nur ungerecht, sondern ein direkter Anschlag auf das Privateigentum und den Grundbesitz der Burgenländerinnen und Burgenländer. Diese Steuer dient einzig und allein dazu, die leeren Kassen des Landes zu füllen, ohne jegliche Rücksicht auf die Lebenssituation der Betroffenen“, kritisierte ÖVP-Bezirksparteiobmann Walter Temmel. „Die SPÖ-Alleinregierung sollte das Richtige tun und jetzt die Notbremse ziehen. Diese Steuer muss sofort abgeschafft werden“, so Temmel weiter.

„Heute zeigten wir mit unserer Protestaktion gemeinsam mit den vielen Betroffenen, wie groß der Unmut in der Bevölkerung gegen die Doskozil-Baulandsteuer ist“, zeigt sich Temmel verärgert und richtet an alle Betroffenen den Appell sich zu wehren. „Jeder bekämpfte Bescheid erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese ungerechte Abzocke gestoppt wird“, so Temmel abschließend.