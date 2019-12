Am frühen Dienstagnachmittag kam es in Punitz laut Augenzeugenbericht zu einem Hubschrauberabsturz. Die Polizei hat den Hubschrauberabsturz am Flugplatz Punitz bestätigt. Laut Angaben gibt es drei Verletzte, der C16, zwei Rettungswagen, das Rote Kreut, die Polizei und vier Feuerwehren sind im Einsatz.

Der Hubschrauber-Unfall am Flugplatz Punitz dürfte sich nach Angaben des ÖAMTC vermutlich beim Landeanflug ereignet haben. Die Insassen dürften dabei noch weitgehend glimpflich davongekommen sein. "Das hätte auch ganz anders ausgehen können", sagte ein ÖAMTC-Sprecher am Dienstag zur APA.

Beim verunglückten Luftfahrzeug habe es sich um einen Hubschrauber vom Typ Robinson R44 gehandelt. An Bord hätten sich zwei Männer und eine Frau befunden. Ein Mann und eine Frau hätten den Crash "fast unverletzt" überstanden, ein weiterer Insasse sei ansprechbar gewesen und wurde zur Behandlung ins Spital nach Oberwart geflogen. Der Hubschrauber wurde bei dem Unfall nach ÖAMTC-Angaben stark beschädigt.