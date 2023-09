Organisiert wurde die sportliche Veranstaltung von der SPÖ-Bezirksorganisation Güssing. Bei der Sternradfahrt gab es die Möglichkeit, aus allen Gemeinden des Bezirkes nach Rauchwart zu radeln. Viele Sportbegeisterte nahmen an der Radtour teil, so auch eine Gruppe aus Stinatz. Beim Treffpunkt am Badesee Rauchwart ließen die TeilnehmerInnen den Abend dann gemütlich ausklingen.