Güssing: Die Rede von Jazmin Farkas überzeugte

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

„Sprache ist eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Eine korrekte und gepflegte Ausdrucksweise unterstreicht persönliche und fachliche Kompetenz“, eröffnete Bildungslandesrätin Daniela Winkler die Preisverleihung des 69. Redewettbewerbs. In den Kategorien „klassische Rede“, „Sprachrohr“ (kreativ gestaltete Rede) und „Spontanrede“ traten 20 Teilnehmern aus dem Burgenland an, darunter Schülerin Jazmin Farkas aus der Güssinger ecole. Sie holte mit ihrer klassischen Rede zum Thema „Diskriminierung: Alle Menschen werden Brüder und Schwestern.“ den ersten Platz. Farkas wird als eine von sechs hervorgegangenen Siegern das Burgenland beim Bundesredewettbewerb in Wien von 13. bis 15. Juni vertreten.

Themenschwerpunkte waren Jugend, Familie, Gesellschaft, Medien, Politik und Demokratie oder Umwelt und Gesundheit.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.