Wohin geht der Arbeitsmarkt?

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Der Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, Preiserhöhungen und die Unsicherheit in Bezug auf Gaslieferung gäben wenig Grund für Optimismus, so die AMS Leiterin. Außerdem würden die Entwicklungen die Betriebe zusehends belasten und bringen auch ihnen große Unsicherheit für die nächsten Monate.

„Die Zahl der offenen Stellen ist im August im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht zurückgegangen, doch mit knapp 240 gemeldeten offenen Stellen nach wie vor sehr hoch. Die meisten offenen Stellen verzeichnen wir im Tourismus, gefolgt vom Bau und den Dienstleistungsbetrieben. Auch im Handel haben wir einen dringenden Bedarf an Arbeitskräften“, so Sonja Marth.

Berufsorientier-ung ist aus meiner Sicht als Pflichtfach in der Schule unumgänglich

Sonja Marth, Leiterin des Arbeitsmarktservice Stegersbach

Die Zahl der Schulungsteilnehmer (-19,1 Prozent) ist leicht rückläufig. Auch die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen liegt derzeit unter dem Niveau von 2019. Sonja Marth: „Der akute Arbeitskräftemangel veranlasst, Betriebe umzudenken. Sie sind bereit, langzeitbeschäftigungslose und ältere Personen aufzunehmen. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem auch die Eingliederungsbeihilfe „Sprungbrett“.

Viele offene Lehrstellen, und wenig Nachfrage

Die Anzahl der Lehrstellensuchenden war im August gleich hoch wie im Vergleichsmonat 2021. Nicht nur burgenlandweit, auch im Bezirk Güssing gibt es ein enormes Plus (52,4 Prozent) bei den offenen Lehrstellen. Mit Stichtag Ende August standen 32 Lehrstellen 15 Jugendlichen gegenüber, die noch nicht den richtigen Lehrplatz gefunden haben. Es sei oftmals schwierig, die persönlichen Interessen der Jugendlichen mit dem Berufsbild der Lehrstellen zu vereinen.

„Wir werden heuer den Schulen eine noch intensivere Zusammenarbeit anbieten, um die Jugendlichen bei der Entscheidung der Berufswahl noch besser unterstützen zu können. Berufsorientierung ist aus meiner Sicht als Pflichtfach in der Schule unumgänglich“, ist Sonja Marth überzeugt.

Eine Möglichkeit, dem Arbeitskräftemangel entgegenzutreten, sieht sie in der Aus- und Weiterbildung: „Pensionierungen und geburtenschwache Jahrgänge wirken sich massiv auf den Arbeitskräftemangel aus. Das beste Investment für die Zukunft ist und bleibt jedoch die Aus- und Weiterbildung. Dafür ist es unbedingt erforderlich, die Rahmenbedingungen für Kinderbetreuung, Mobilität etc. zu verbessern“.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.