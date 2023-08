Fehlender Nahversorger in Neuberg kompensiert

Nachdem das letzte Kaufhaus in Neuberg vor einigen Wochen seine Pforten schloss, ist die Nahversorgung nicht mehr in dem Ausmaß gegeben, wie es früher einmal war. Ein Unternehmen, dass diese Lücke schon länger zu schließen versucht, ist die Bäckerei Pichler-Schmaldienst aus Bocksdorf. Ein Mitarbeiterin fährt täglich durch Neuberg, um frisches Gebäck zu bringen. Um 6 Uhr 30 Uhr beginnt sie in Unterneuberg und nach vielen Stationen entlang der Hauptstraße erreicht sie mit der Tankstelle von Georg Krenn das andere Ende von Neuberg.

Und weil das Angebot vor der „Tankstö“ so gut angenommen wird, steht sie nun täglich länger für ihre Kunden zur Verfügung: Montag bis Freitag von 7 bis 7 Uhr 30 und Samstag von 8 Uhr 15 bis 8 Uhr 45 Sortimentsanforderungen und zusätzliche Haltewünsche nimmt Bäckermeisterin Klaudia Pichler-Schmaldienst unter der Telefonnummer 03326/52253 gerne entgegen.

Lotto-Annahmestelle auch neu in Neuberg

Georg Krenn betreibt in Neuberg und Sankt Michael zwei Shell-Tankstellen mit angeschlossenen Cafés. Nun hat er sein Dienstleistungsangebot erweitert und führt in Neuberg eine Lotto-Annahmestelle.