Spiel, Sport und Unterhaltung bei Bewegungswoche

Bei der Jägerschaft konnten die Kleinen die Tiere des Waldes hautnah erleben, und nach einem Reviergang wurden Nistkästen bunt bemalt. Beim Besuch des Imkers durfte natürlich auch vom flüssigen Gold genascht werden. Bettina Fleck und Tanja Kremsner machen den Kindern vor, wie Schlammtreten funktioniert. Flott unterwegs waren die Rohrer Kinder mit den Inline Skates im Tigers Cage in Stegersbach. Auch die Orgel in der Rohrer Pfarrkirche durfte ausprobiert werden. Steckerlbrot backen am Lagerfeuer im Rohrer Moor. Im Kletterpark Stegersbach gab es tolle Herausforderungen für die Kids.

