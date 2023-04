Musikverein Güttenbach lud zum Dämmerschoppen

Werbung

Die Veranstaltung im Gasthaus Kappel war jahrelang ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Daher freuten sich die Musikerinnen und Musiker umso mehr, dass das Event nach einigen Jahren Pause am Ostersonntag seine Rückkehr feierte. Auch in der neuen Location, der Mehrzweckhalle, wurde zur Musik des Musikvereins und bei Speis und Trank bis in die Nacht gefeiert.

