Als der Eiserne Vorhang gefallen ist .

Der Abbau des Grenz-Zaunes jährte sich heuer zum 31. Mal. Das Burgenland spielte eine der Hauptrollen in jenem historischen Sommer: Als der Eiserne Vorhang am 27. Juni 1989 durchtrennt wurde, hatten die ersten Flüchtlinge aus der DDR ihren „Weg in die Freiheit“ bereits hinter sich. An sie erinnert der Ruster Wolfgang Bachkönig in seinem Buch: Unter dem Titel „Sommer 1989“ lässt er Flüchtlinge, Helfer und Exekutivbeamte zu Wort kommen.