Volksschule Eberau: Auf zum Bundesfinale

Die Volksschule Eberau geht als große Siegerin bei der Safety-Tour 2023 im Burgenland hervor. Insgesamt nahmen bei dieser heuer 58 Schulklassen mit rund 1.000 Schülerinnen und Schülern teil.

In fünf Vorbewerben qualifizierten sich 14 Klassen für das Landesfinale, darunter auch die Volksschule Eberau. Diese setzte sich schließlich bei strahlend schönem Wetter im Oberwarter Informstation bei verschiedenen Bewerben durch, und schaffte es vor den Volksschulen St. Martin und Draßburg auf den ersten Platz. Die jungen Siegerinnen und Sieger waren überglücklich über den Tagessieg und die damit einhergehende Qualifikation für die Teilnahme am Bundesfinale, welches Ende Juni in Wien stattfinden wird. „Die Safety-Tour ist ein guter Beweis dafür, dass Sicherheit und Vorsorge auch Spaß machen können“, meinte Bevölkerungsschutz Burgenland-Präsident Herbert Wagner nach dem Finale.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.