Volksschule Neuberg: „Allein“ die Schulbank gedrückt

Ende Juni nahm Paul Dergovits freudig sein Zeugnis entgegen. Vier Jahre lang drückte der Schüler zuvor als einziger Schüler seines Jahrganges die Schulbank der Volksschule Neuberg. „Erstmals in der Geschichte der Volksschule Neuberg gab es in den letzten vier Schuljahren einen Jahrgang, in dem es nun ein Schulkind gab“, erzählt Direktor Karl Knorr nach der Verabschiedung von Paul. Dieser wechselt im Herbst in die Mittelschule nach St. Michael, zum Abschied schenkte er gemeinsam mit seiner Familie der Schule einen Jahrgangsbaum.