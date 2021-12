Güssing: Neuer BORG-Partner

Neben der zertifizierten Bildungspartnerschaft mit der FH Burgenland wurde dem BORG Güssing nun eine weitere zugesagt: Ab sofort kooperiert die Schule mit dem Weltunternehmen ‚Expleo‘. Die Zusammenarbeit erfolgt mit dem ‚Excellent Center Güssing‘, einer Außenstelle des Konzerns im Technologiezentrum Güssing. Ingenieurs- und Qualitätsdienstleistungen sowie Managementberatung zählen zu den Spezialisierungen Expleos.

BORG-Direktor Robert Antoni sieht darin unter anderem die Hoffnung, dass Schüler später beruflich und privat in der Region bleiben. „Im Sinne einer noch intensiveren Zusammenarbeit mit Institutionen und Unternehmen der Region konnte das BORG Güssing einen weiteren Schritt setzen und seine innovative Strategie weiterführen, Anknüpfungspunkte zu schaffen und zu vertiefen.“

Lehrinhalte werden in Zukunft aufeinander abgestimmt, weiters ist neben Workshops, Gastvorträgen, technischen Praktika und Schnuppertagen die Möglichkeit gegeben, ein „ISTQB-FL“-Zertifikat zu erlangen; dieses weist praktisches Wissen um fundamentale Kenntnisse zur Software-Testung nach.

„Aufgrund des Levels, das Absolventen vom BORG bereits mitbringen, sind wir sicher, neue Mitarbeiter zu finden“, so Bernhard Gnant, Leiter des Excellent Center Güssing. In dem Center unterstützen die Mitarbeiter Kunden dabei, Business-Strategien und IT-Systeme zu entwickeln beziehungsweise zu verbessern. Expleo hat seit 1997 zwei Standorte in Österreich; diese befinden sich in Wien und in Güssing.