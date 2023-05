Erfolgreiche Chemie-Olympiade

Die Österreichische Chemieolympiade ist ein dreistufiger Wettbewerb. Die besten Teilnehmer qualifizieren sich für den Landeswettbewerb und dabei werden die TeilnehmerInnen für den Bundeswettbewerb ermittelt. Drei Schülerinnen der 7a des BORG Güssing nahmen am Landeswettbewerb teil und zeigten dabei ansprechende Leistungen. Der Wettbewerbstag begann mit einer dreistündigen Theorieprüfung, gefolgt von einer praktischen Prüfung, die qualitative und quantitative Analysen aus der analytischen Chemie umfasste. Das BORG Güssing erreichte unter den teilnehmenden Schulen den 2. Platz . Leonie Schober, Victoria Bauer und Marie Petz zeigten Leistungen, die die profunde Ausbildung am naturwissenschaftlichen Bereich am BORG Güssing dokumentieren.

