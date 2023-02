Frau aus Bezirk Güssing von Anhänger überrollt

Am Donnerstagabend traf ein Ehepaar an deren Nebenwohnsitz in St. Nikolaus (Bezirk Güssing) ein. Beide stiegen aus dem Auto um den Pkw-Anhänger abzuhängen. Die Gattin legte noch einen Stein unter den Reifen, währenddessen der Gatte wieder in das Fahrzeug gestiegen war.

Plötzlich nahm der Mann Hilferufe seiner Frau war. Sofort stieg dieser aus dem Fahrzeug und bemerkte, dass die Gattin an den Beinen vom Anhänger überrollt wurde.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart verbracht. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest wie es zu dem Unfall kam.

